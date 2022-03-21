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Понедельник, 21 марта 2022, 12:23 мск

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В Болгарии обеспокоены появлением в Черном море украинских мин

Кабинет министров Болгарии выступил с предупреждением о необходимости соблюдать крайнюю осторожность при выходе в море в районе Добрича, Варны и Бургаса в связи с высокой вероятностью подрыва судов на минах, которые были принесены штормом со стороны Украины, передает «Балканист.ру».

Согласно решению болгарского правительства, взяты под контроль курсы всех судов в Черном море. Главам регионов совместно с министерством обороны поручено приготовиться к проведению мероприятий по обеспечению безопасности в случае необходимости. Также кабинет министров Болгарии призвал крупнейшие рыболовные ассоциации по возможности не выходить в море до полного прояснения вопроса.

Как отмечает издание, Греция также обеспокоена риском попадания украинских мин в Эгейское море.

Ранее ФСБ России сообщила, что мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, дрейфуют в западной части Черного моря после обрывов тросов во время штормов.

София, служба информации РИА «Новый День»

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