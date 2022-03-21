Выстрел в спину: в Республике Сербской убит высокопоставленный полицейский

Сегодня в Приедоре (Республика Сербская, РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) застрелен начальник криминальной полиции города Раденко Башич. Согласно версии правоохранительных органов, убийство может быть связано с его профессиональной деятельностью, передает «Балканист.ру».

По данным издания, сообщение об убийстве поступило в 6:53 утра. Башичу выстрелили в спину неподалеку от его дома в районе Печани, когда шеф городской криминальной полиции пешком направлялся на работу. Местные жители сообщили журналистам, что видели человека в черной куртке с капюшоном, убегавшего с места преступления.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы города, проверяют документы и досматривают транспортные средства. В город прибыл начальник полиции РС Синиша Кострешевич.

51-летний Башич служил в полиции 29 лет, должность начальника криминальной полиции Приедора занимал два года. У него остались жена и два несовершеннолетних сына. Башич не был замешан в скандалах, коллеги характеризуют его как хорошего человека и руководителя.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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