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Среда, 13 апреля 2022, 14:02 мск

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В Республике Сербской введены чрезвычайные меры безопасности

В Республике Сербской (РС, один из энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ) введены чрезвычайные меры безопасности после получения информации о возможном покушении на члена Президиума БиГ от сербского народа Милорада Додика и членов его семьи.

Как передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ, перед зданием республиканского правительства выставлены вооруженные патрули МВД и Специального антитеррористического подразделения со спецтехникой.

Предполагается, что чрезвычайные меры будут действовать, пока информация о готовящемся покушении не будет полностью проверена.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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