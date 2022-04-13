«Жужжание надоедливых мух»: президент Сербии ответил на обвинения в «создании угрозы» для балканского региона

Президент Сербии Александр Вучич сравнил с «жужжанием надоедливых мух» заявления лидера Черногории Мило Джукановича и «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, которая обвинили Белград в создании угрозы для региона после покупки китайской оборонной системы ПВО.

«Больше всех в кампании по распространению ненависти к Сербии и ко всему сербскому, инициированной из-за рубежа, стараются Мило Джуканович и Альбин Курти. Они прибегают к наглой лжи, чтобы выставить себя жертвами, а Сербию – агрессором, который на них покушается. С этой целью они спекулируют на нашем абсолютно прозрачном, законном и запланированном приобретении китайской системы ПВО FK-3, или HQ-22 – подчеркну: оборонной системы, – чтобы заявить о том, что мы с китайскими и российскими союзниками (хотя при чем тут вообще Россия, мне непонятно) угрожаем миру», – констатировал президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру»

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия находится в окружении стран НАТО и намерена защищать свой народ всеми способами. «Как мы можем угрожать НАТО оборонным оружием, этого они и сами не в состоянии сформулировать. Они заявили, что эта система уничтожит крылатые ракеты неприятеля, вошедшие в воздушное пространство Сербии. При чем тогда тут Подгорица и Приштина? В шутку скажу лишь, что больше, чем ПВО, нам нужен спрей от надоедливых мух и комаров», – указал сербский лидер.

По его словам, вооружаясь, Сербия не боится остаться в одиночестве, – потому что и так является практически единственной внеблоковой страной региона, и Белград продолжит отстаивать свое право на военный нейтралитет и суверенную политику.

«Знаете, в цирке выступает много разных животных – львы, слоны и тигры. Но волка-одиночку в цирке вы не встретите. Я всегда предпочту роль волка-одиночки, чем бесстыжей гиены, сколько бы их ни было. Но еще хуже гиен – и им не отказать в кровожадности – надоедливо жужжащие рядом с ними в ожидании подачки мухи, которым подобны Альбин Курти и Мило Джуканович», – заявил Вучич, отметив, что этим политикам лучше бы заняться проблемами криминала, коррупции и экономики на своих территориях.

«Сербия гордится тем, что сама защищает свою землю, а не тем, что это делает НАТО от ее имени. В этом наша разница, и мы этого не стыдимся», – заключил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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