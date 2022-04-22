Экс-глава правительства Северной Македонии приговорен к семи годам тюрьмы

Бывший премьер-министр Северной Македонии Никола Груевский приговорен к тюремному заключению сроком на семь лет, штрафу в 3 200 евро и конфискации имущества. Такое решение вынес Высший суд Скопье по делу о присвоении чиновником пожертвований своей партии ВМРО – ДПМНЕ в размере 1,3 млн евро, которые он потратил на покупку недвижимости, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, Груевский с 2018 года проживает в Венгрии, где получил политическое убежище, скрываясь от судебного преследования со стороны македонского правосудия.

Приговор по делу о растрате партийных средств был вынесен в отсутствие Груевского. Бывший премьер-министр имеет право его обжаловать.

Груевский занимал пост премьер-министра почти десять лет – с августа 2006 года до января 2016 года до своей добровольной отставки накануне внеочередных парламентских выборов.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

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