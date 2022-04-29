Болгария намерена помочь Киеву с ремонтом военной техники в обмен на электроэнергию

Болгария готова оказать помощь Киеву с ремонтом военной техники в обмен на поставки электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава болгарского правительства сообщил, что на следующей неделе украинские специалисты прибудут в Болгарию для изучения возможностей экспорта электроэнергии через Румынию. По словам Петкова, объемы производимого на Украине электричества превышают нужды страны, передает «Балканист.ру» со ссылкой на болгарские СМИ.

Кроме того, как сообщается, на встрече обсуждалось использование Трансбалканского газопровода, по которому «голубое топливо» может поступать из Турции в Болгарию, Румынию и Украину.

Напомним, 27 апреля были приостановлены поставки российского газа в Болгарию после отказа Софии оплачивать топливо по рублевой схеме. Тогда Петков заявил, что его правительство проведет «полный обзор» всех контрактов с «Газпромом», включая договор о транзите газа через болгарскую территорию.

В свою очередь, министр экономики и вице-премьер Болгарии, председатель Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова заявила, что БСП покинет правящую коалицию страны, если правительство проголосует за предоставление военной помощи Украине. Кроме того, она призвала заморозить цены на газ и восстановить поставки по действующим контрактам с «Газпромом».

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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