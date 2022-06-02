«Вы сломаете об него зубы»: суд заключил под домашний арест одного из лидеров черногорской оппозиции

Основной суд Подгорицы приговорил одного из лидеров оппозиционного блока «Демократический фронт», главу Демократической народной партии Милана Кнежевича к домашнему аресту на четыре месяца. Поводом для такого решения стали события в здании черногорского парламента, когда в 2017 году политик с соратниками назвали «ворами и мошенниками» депутатов Демократической партии социалистов президента страны Мило Джукановича, после чего Кнежевич был лишен депутатского иммунитета по подозрению в организации госпереворота.

Адвокат Кнежевича подчеркнул, что этот случай является прецедентом: теперь любое оскорбление или ругань может толковаться как «преступное насильственное поведение», что является уголовно наказуемым деянием.

Демократическая народная партия, которую возглавляет Кнежевич, со своей стороны заявила, что против ее лидера ведётся борьба за его исключение из политической жизни Черногории. «Вы сломаете об него зубы. Не существует такой силы, которая может сломить Милана Кнежевича», – заявили в партии, обвинив премьер-министра Черногории Дритана Абазовича в гонении на политиков, защищающих традиционные духовные и моральные ценности.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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