Столица Сербии признана городом с крупнейшим экономическим потенциалом развивающейся Европы

Белград второй год подряд признан городом с крупнейшим экономическим потенциалом «Развивающейся Европы» (Emerging Europe). Об этом говорится в сообщении правительства Сербии, которое приводит «Балканист.ру».

Издание обращает внимание, что в этом году Белград также занял третье место по количеству населяющих его талантов, тогда как в 2021-м был на пятом месте. Жюри, определявшее позиции городов в общем рейтинге, состояло из более чем сотни мировых экспертов в разных отраслях. В течение прошлого года специалисты изучили 100 городов Европы с населением более 200 тысяч человек, а также две столицы региона с менее 200 тысяч жителей.

Примечательно, что в этом году особой оценки европейских экспертов, составителей рейтинга качества деловой среды «Развивающейся Европы» удостоились сразу три программы из Сербии. Одна из них – «Моя первая зарплата», разработанная для молодых специалистов и реализованная сербским правительством.

Emerging Europe – это организация со штаб-квартирой в Лондоне, целью которой является увеличение потенциала развивающихся стран. В ее руководящий совет входят видные европейские лидеры и эксперты в области экономики.

В регион «Развивающаяся Европа» входят 23 страны Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Южного Кавказа, 11 из которых являются членами Европейского союза (Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения).

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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