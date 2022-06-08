Президент Сербии: Проект «Открытые Балканы» – лучшая региональная инициатива десятилетия

Интеграционный проект «Открытые Балканы» является рабочим инструментом в сближении стран региона и расширении масштабов сотрудничества в экономической и других сферах. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в Охриде, где 8 июня официально открывается двухдневный саммит участников проекта – Сербии, Северной Македонии и Албании. На форуме также присутствуют представители Черногории и Боснии и Герцеговины.

«Мы созрели, чтобы разговаривать самостоятельно. Чем больше мы общаемся, тем лучше становятся наши отношения. Когда мы впервые увиделись с Эди Рамой (премьер-министр Албании), у нас было много разногласий, лидеры наших стран до этого момента не встречались 70 лет. Сегодня у нас хорошие отношения, мы говорим без посредников. Это лучшая региональная инициатива последнего десятилетия», – заявил сербский лидер, подчеркнув, что двери открыты для всех стран региона, желающих присоединиться к проекту.

Вучич сообщил о своем предложении расширения взаимной поддержки, в том числе в энергетической сфере и обеспечении продовольствием. «Иметь достаточно муки, электричества, газа – вот вопросы, которые решаются через «Открытые Балканы». Я предложил договориться о том, как будем обеспечивать себя зимой едой, энергией, как в будущем создадим газовый узел. У нас значительно вырос товарооборот. Кроме того, мы посмотрим, как облегчить людям проблему перехода границ в этом туристическом сезоне», – пояснил президент Сербии.

Охрид, служба информации РИА «Новый День»

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