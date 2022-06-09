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Четверг, 9 июня 2022, 15:28 мск

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Несанкционированное вторжение: легкомоторный самолет нарушил воздушные границы 4-х балканских стран

В балканском регионе произошел инцидент с участием двухмоторного самолета типа Beechcraft с экипажем из двух человек: аппарат пролетел без разрешения через воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.

Как пишет «Балканист.ру», самолет вылетел вечером 8 июня с аэродрома венгерского Дебрецена без плана полёта, без разрешения, с выключенными радиосигналами. На территории Венгрии его сопровождали истребители. Пилот не реагировал на визуальные и аудиосигналы, которые военная авиация использует в подобных случаях. За считанные минуты самолёт пересёк территории четырёх балканских стран.

«Транспортное средство не подавало признаков агрессии. Болгарские службы на месте занимаются поиском самолёта и выяснением обстоятельств произошедшего», – сообщило министерство обороны Румынии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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