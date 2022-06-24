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Пятница, 24 июня 2022, 16:52 мск

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Сербы Боснии не оценили «колониальные» итоги саммита ЕС

Фото: Pixabay

Часть европейских лидеров смотрит на Боснию и Герцеговину (БиГ) как на колонию. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик, комментируя отказ Брюсселя предоставить стране статус кандидата на членство в ЕС.

«Ничего нового с Запада. Некоторые европейские лидеры рассматривают БиГ как колонию, а не как партнера, и именно поэтому мы не получили статуса кандидата. Республика Сербская (один из двух энтитетов БиГ) не является и не будет колонией. Мы знаем, кто мы и какой у нас путь. Спасибо нашим друзьям, которые нас поддержали», – цитирует Додика портал «Балканист».

На саммите Европейского Союза, который прошёл в Брюсселе накануне Босния и Герцеговина не получила статус кандидата в члены ЕС, несмотря на настойчивые требования Хорватии. По сообщениям СМИ, против кандидатуры БиГ резко выступили Германия, Франция и Нидерланды.

При этом статус стран-кандидатов был предоставлен Молдавии и Украине.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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Метки / Европа

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