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Четверг, 30 июня 2022, 19:03 мск

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Британия собирается создать в Боснии шпионский центр

Британский центр кибербезопасности, который планируется открыть в Боснии и Герцеговине (БиГ), станет шпионской базой и прикрытием для присутствия иностранных военных. Об этом заявил сербский представитель в Президиуме БиГ Милорад Додик.

«Нет ни одного легального повода для присутствия британских военных специалистов в БиГ. Великобритания без стука вторгается в Боснию, считая ее своей колонией. Помимо незаконно назначенного высокого представителя международного сообщества, у нас появятся нелегальные военные эксперты, и все это – под видом борьбы с российским влиянием и сецессионизмом. Им лучше заняться вопросами сецессионизма на своей территории, в Шотландии», – подчеркнул Додик, которого цитирует портал «Балканист».

По его мнению, Великобритания пытается бороться с Россией на территории третьих стран.

«Свою многовековую озабоченность они намерены полечить на примере Боснии, над которой кто только ни издевался, и каким только образом тут ни пополняли свои биографии. Впрочем, ничего нового. И перед прошлыми выборами они присылали сюда своих людей в надежде на то, что Партия демократического прогресса наберёт больше голосов», – заявил Додик.

2 октября в Боснии и Герцеговине пройдут выборы членов Президиума БиГ и членов Палаты представителей Парламентской ассамблеи БиГ. Кроме того, в этот день состоятся выборы президента и вице-президентов в Республике Сербской (один из двух энтитетов БиГ), депутатов парламентов Республики Сербской и Федерации БиГ (второго энтитета).

Баня-Лука, служба информации РИА Новый День

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Метки / Европа

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