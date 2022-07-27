«Не пресмыкаться перед Западом»: Босния и Герцеговина может выжить только при наличии внутреннего диалога

Босния и Герцеговина, как государство, чье население формируют три народа, должна решать все свои проблемы путем внутреннего диалога, а не под диктовку западных сил, желающих отдать главную роль бошнякам, а хорватов и сербов «замести под ковёр». Об этом заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Надо сесть и поговорить не только о том, что устраивает хорватов и бошняков, но и о том, что устраивает нас, сербов, а не пресмыкаться перед иностранными правительствами. Как правило, все эти правительства нестабильны. У нас в Республике Сербской более стабильное правительство, чем в Австрии, Германии, Великобритании, которая уже потеряла свой кабинет министров, и Италии, которая в процессе утраты правительства. С другой стороны, в Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватский энтитет БиГ) в течение последних восьми лет не удавалось договориться о том, как адаптироваться к результатам выборов, а это подорвало избирательную волю обоих народов. Мы должны найти какое-то соглашение. Босния и Герцеговина не будет существовать до тех пор, пока бошняки не смирятся, что есть хорваты и сербы со своими требованиями», – отметил Додик.

По его мнению, БиГ не сможет существовать, если не найдет свой собственный способ выживания на основе согласия трех народов. При этом, как добавил политик, следует уважать Конституцию, а не нарушать ее на улицах. Он подчеркнул, что основной закон БиГ был закреплен Дейтонским соглашением, которое гарантирует легитимность Республики Сербской.

«Наше главное требование называется Республикой Сербской. Мы примем конституционную Боснию и Герцеговину в соответствии с действующей Конституцией – или той, на которую мы ее поменяем вместе с ними, сообща. Российский лидер Владимир Путин подтвердил, что поддерживает Дейтонское мирное соглашение и международное право, но также уважает и поддерживает территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Но эти западники не уважают территориальную целостность БиГ, хотят создать унитарную, централизованную страну, которая не может функционировать. Мы не примем внеконституционную БиГ. До того момента БиГ остаётся европейской жертвой аборта», – заключил Додик.

Баня-Лука, Служба информации РИА Новый День

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