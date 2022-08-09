Сербы Боснии возмутились решением официального Сараево

Член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик назвал антиконституционным решение министра иностранных дел БиГ Бисеры Туркович, которая направила израильскому МИД ноту протеста за поддержку предложения боснийских хорватов изменить закон о выборах.

«Бисера Туркович портит имидж БиГ на международной арене, злоупотребляя положением и предпринимая личные и партийные действия без консультации с Президиумом БиГ и его решения. Она хочет нас рассорить с дружественным государством Израиль, которое поддерживает Конституцию Боснии и Герцеговины и конституционность народа», – заявил Додик, слова которого цитирует портал «Балканист».

Ранее МИД Израиля приветствовал позицию Сараево по сохранению памяти о Холокосте и введение в официальный оборот понятия «антисемитизм», которое было предложено лидером хорватов БиГ Драганом Човичем, и подчеркнул, что изменение закона о выборах укрепит конституционную роль народов БиГ и их легитимное представление во власти. Последний пункт касается борьбы боснийских хорватов за свои права.

Как отмечает «Балканист», в силу малочисленности хорватского населения бошняки-мусульмане на выборах избирают представителей хорватского народа. Однако изменения закона в пользу хорватов политической элите Сараево невыгодны, поэтому Туркович обвинила МИД Израиля в поддержке дискриминации народов БиГ и назвала это недопустимым.

Баня-Лука, служба информации РИА «Новый День»

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