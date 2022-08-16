Премьер-министр Черногории анонсировал изменение состава правительства

Кабинет министров Черногории ждет серьезная реконструкция, если 19 августа парламент не проголосует за отставку правительства. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Дритан Абазович.

По его словам, принять участие в работе правительства будут приглашены все партии, «кроме тех, которые сами себя исключили», имея в виду Демократическую партию социалистов (ДПС) и Социал-демократическую партию (СДП).

Глава правительства заверил, что спокойно ожидает голосования в парламенте по вопросу судьбы его кабинета министров. В случае отставки, гражданское движение «УРА», возглавляемое премьером, «со спокойной душой перейдет в оппозицию», сообщил Абазович.

Как считает премьер-министр, что все те, кто поддерживает борьбу с коррупцией в Черногории, и кто не хочет аннулирования Базового договора с Сербской православной церковью, кто выступает за европейский путь, не поддержат инициативу по вынесению вотума недоверия правительству.

Подгорица, Кирилл Борщев

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