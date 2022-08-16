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Вторник, 16 августа 2022, 13:44 мск

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Премьер-министр Черногории анонсировал изменение состава правительства

Фото из архива официального сайта правительства Черногории

Кабинет министров Черногории ждет серьезная реконструкция, если 19 августа парламент не проголосует за отставку правительства. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Дритан Абазович.

По его словам, принять участие в работе правительства будут приглашены все партии, «кроме тех, которые сами себя исключили», имея в виду Демократическую партию социалистов (ДПС) и Социал-демократическую партию (СДП).

Глава правительства заверил, что спокойно ожидает голосования в парламенте по вопросу судьбы его кабинета министров. В случае отставки, гражданское движение «УРА», возглавляемое премьером, «со спокойной душой перейдет в оппозицию», сообщил Абазович.

Как считает премьер-министр, что все те, кто поддерживает борьбу с коррупцией в Черногории, и кто не хочет аннулирования Базового договора с Сербской православной церковью, кто выступает за европейский путь, не поддержат инициативу по вынесению вотума недоверия правительству.

Подгорица, Кирилл Борщев

© 2022, РИА «Новый День»

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