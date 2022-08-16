В Республике Сербской пенсионерам выделят свыше 9 млн евро помощи

Правительство сербского энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) выделит из бюджета 9 млн 44 тыс евро на единовременную выплату пенсионерам для повышения уровня жизни и уменьшения последствий высокой инфляции.

Как предполагается, в общей сложности 180 887 жителей Республики Сербской, а также сербы из Федерации БиГ (второго энтитета) и диаспоры получат по 50 евро каждый.

Баня-Лука, Катарина Лане

© 2022, РИА «Новый День»