Возможны провокации: Запад готовит почву для натовской оккупации Боснии и Герцеговины

Запад готовит почву для ползучей «натовизации» Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом заявили в посольстве РФ в Сараево, комментируя необоснованное пополнение военной миротворческой миссии EUFOR контингентом из Германии. Российские дипломаты также не исключают провокаций, которые будут служить поводом для дальнейшей экспансии Североатлантического альянса.

«В последнее время мы наблюдаем увеличение количества заявлений о перспективах реализации миротворческой операции ЕС «Алтея» (EUFOR). Более того, эти утверждения носят явно спекулятивный характер. В то же время наблюдаем навязывание идеи о том, что в случае гипотетического прекращения работы миссии после рассмотрения этого вопроса в СБ ООН в ноябре этого года присутствие контингента НАТО в БиГ необходимо будет срочно укреплять», – отмечается в заявлении посольства РФ, которое цитирует «Балканист.ру».

В то же время российские дипломаты обратили внимание, что, согласно последнему докладу сил ЕС Совету Безопасности ООН, ситуация в БиГ мирная и стабильная. «В этом смысле разъяснения о необходимости увеличения личного состава EUFOR, в том числе за счет боевого состава Бундесвера, необоснованны. Особенно неприемлемыми считаем отсылки к влиянию событий на Украине на ситуацию в Боснии и Герцеговине», – подчеркнули в дипредставительстве.

При этом Москва считает, что растущий пропагандистский шум вокруг миссии Евросоюза «Алтея» не случаен. «Создается впечатление, что некоторые страны Запада, в первую очередь, США и Великобритания, готовят почву для ползучей «натовизации» БиГ. Делается это отнюдь не в интересах укрепления внутренней безопасности в БиГ, которой, как отмечают сами западники, ничего не угрожает, – а ради геополитического доминирования, стремления любой ценой сохранить свою гегемонию», – говорится в заявлении посольства.

Вместе с тем Москва не исключает провокаций, которые докажут «слабость» миссии EUFOR и необходимость ее замены оккупационными войсками НАТО. «Призываем официальных лиц БиГ отказаться от искусственно навязанной игры краплеными картами и начать предметный диалог по текущим внутриполитическим проблемам без внешнего диктата. Что касается России, то она последовательно исходит из своих обязательств в качестве гаранта мирного соглашения в Боснии и Герцеговине», – отметили в посольстве РФ в Сараево.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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