Председателя Президиума Боснии и Герцеговины обвинили в злоупотреблении служебным положением

Лидер сербов Боснии Милорад Додик направил в суд иск против председателя Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, обвинив представителя бошняков в злоупотреблении служебным положением, нарушении Конституции страны и причинении ущерба Республике Сербской после участия в саммите «Крымская платформа».

«Из-за незаконных и несанкционированных действий Джаферовича Республика Сербская была лишена возможности выразить свою официальную позицию, в данном случае – через сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины, избранного на территории Республики Сербской, по этому важному вопросу внешней политики», – цитирует «Балканист.ру» исковое заявление.

Напомним, что представитель сербов в Президиуме БиГ Милорад Додик голосовал против участия страны в «Крымской платформе. Сербский политик подчеркивал, что Джаферович не может представлять Боснию и Герцеговину на этом саммите, указывая, что его участие будет выражением личной позиции, что подрывает основы государства БиГ, состоящего из трех народов.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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