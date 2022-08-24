российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 17:56 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Председателя Президиума Боснии и Герцеговины обвинили в злоупотреблении служебным положением

Лидер сербов Боснии Милорад Додик направил в суд иск против председателя Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, обвинив представителя бошняков в злоупотреблении служебным положением, нарушении Конституции страны и причинении ущерба Республике Сербской после участия в саммите «Крымская платформа».

«Из-за незаконных и несанкционированных действий Джаферовича Республика Сербская была лишена возможности выразить свою официальную позицию, в данном случае – через сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины, избранного на территории Республики Сербской, по этому важному вопросу внешней политики», – цитирует «Балканист.ру» исковое заявление.

Напомним, что представитель сербов в Президиуме БиГ Милорад Додик голосовал против участия страны в «Крымской платформе. Сербский политик подчеркивал, что Джаферович не может представлять Боснию и Герцеговину на этом саммите, указывая, что его участие будет выражением личной позиции, что подрывает основы государства БиГ, состоящего из трех народов.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Эскалация обязательно возникнет»: косовский конфликт вновь грозит обернуться вооруженным столкновением / «Диагноз – лицемерие»: глава МВД Сербии оценил недовольство Запада своим визитом в Москву / Макрон объявил о конце эпохи «изобилия» в мире / «Хотят перекроить Боснию и Герцеговину»: лидер сербов БиГ расскажет Путину о «распоясавшемся» Западе / Военный контингент KFOR готовится к противостоянию в Косово / СМИ: Лондон потратит $118 млрд на компенсацию счетов за электроэнергию / Украина получит от Запада микродроны Black Hornet / Нынешняя засуха в Европе стала самой жестокой за 500 лет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа, Сербия,