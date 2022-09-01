российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 сентября 2022, 17:39 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Боснию и Герцеговину ожидает «хорватский» кризис

Фото: blic.rs

Боснию и Герцеговину (БиГ) ожидает кризис, если хорватскому населению страны не будет обеспечено право выбирать своего представителя в руководящие госорганы. Об этом заявил лидер самой влиятельной хорватской политической партии БиГ – Хорватское демократическое содружество (ХДС) – Драган Чович.

Выступая накануне заседания Совета по выполнению Дейтонского мирного соглашения, политик подчеркнул, что ожидает от Верховного представителя в БиГ Кристиана Шмита принятия окончательного решения о внесении поправок в Конституцию мусульмано-хорватской федерации (один из двух энтитетов БиГ) и Закон о выборах в соответствии с постановлением Конституционного суда БиГ, передает «Балканист.ру».

Лидер боснийских хорватов также отметил, что такое решение должно обеспечить равенство государствообразующих народов БиГ (бошняков, сербов и хорватов) и их законное представительство в органах власти. Политик указал, что любое нарушение центрального принципа равенства, закрепленного в Дейтонском соглашении, приводит к нежелательной дестабилизации страны.

Напомним, в июле боснийские мусульмане провели несколько митингов в Сараево, протестуя против решения офиса Верховного представителя провести реформу Закона о выборах, который давал бошнякам возможность избирать не только собственных, но и хорватских представителей в центральных структурах власти БиГ. По мнению Човича, если Шмидт поддастся давлению бошняков и угрозам насилия, доверие к институту Верховного представителя будет полностью подорвано.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

«Должны быть готовы ко всему», – сербский дипломат назвал действия Приштины абсурдными / «Винное видение Открытых Балкан»: в Белграде открылась крупная международная выставка / Лондону предсказали бедность и кредит от МВФ / Вооруженные силы Сербии начали учения вблизи Косово / МИД КНР сравнил военный бюджет США с суммой расходов России, Китая и еще семи стран / Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС в течение часа / Эксперт спрогнозировал распад еврозоны двумя путями / В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа,