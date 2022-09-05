Белград направит на Украину гуманитарную помощь

Белград направит на Украину в качестве гуманитарной помощи две машины скорой помощи. Об этом сообщила супруга президента Сербии Тамара Вучич в разговоре по видеосвязи с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Как отмечает «Балканист.ру», решение о гуманитарной помощи принято в соответствии с инструкциями правительства Сербии. «Как женщина и мать, я хочу поделиться с вами одним личным пожеланием – чтобы мир, как главное условие любого будущего прогресса во благо всех людей, наступил как можно скорее», – сказала Тамара Вучич.

Белград – Киев, служба информации РИА «Новый День»

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