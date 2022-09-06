Черногория на пороге банкротства: президент Джуканович обрушился с критикой на правительство страны

Президент Черногории Мило Джуканович назвал безответственной политику правительства, придумавшего проект «Европа – сейчас», что поставило страну на грань банкротства. Глава государства также расценил как популизм действия кабинета министров.

«Это все популизм. Черногорский внешний долг больше, чем сумма за выплату прежнего. Если говорить о дефиците бюджета, то в прошлом году он составлял 2%, а в этом году, по прогнозу правительства, – 7,6%. В 2025 году он достигнет 4,1%, и я вам заявляю, что это совершенно неприемлемо», – подчеркнул Джуканович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Черногории также заявил, что новое правительство неспособно справиться с экономическими проблемами, и отметил, что приток инвестиций в страну остановился, существующие предприятия в ключевых отраслях закрыты, а важные инфраструктурные проекты встали. «Черногория на пороге банкротства», – заявил Джуканович.

«Европа – сейчас» – экономический проект, работающий в Черногории с начала этого года, призван реформировать налогообложение ради устойчивого экономического развития страны.

Напомним, парламент Черногории проголосовал за отставку республиканского правительства во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в конце августа.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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