российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 сентября 2022, 17:53 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Черногория на пороге банкротства: президент Джуканович обрушился с критикой на правительство страны

Фото: pixabay.com

Президент Черногории Мило Джуканович назвал безответственной политику правительства, придумавшего проект «Европа – сейчас», что поставило страну на грань банкротства. Глава государства также расценил как популизм действия кабинета министров.

«Это все популизм. Черногорский внешний долг больше, чем сумма за выплату прежнего. Если говорить о дефиците бюджета, то в прошлом году он составлял 2%, а в этом году, по прогнозу правительства, – 7,6%. В 2025 году он достигнет 4,1%, и я вам заявляю, что это совершенно неприемлемо», – подчеркнул Джуканович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Черногории также заявил, что новое правительство неспособно справиться с экономическими проблемами, и отметил, что приток инвестиций в страну остановился, существующие предприятия в ключевых отраслях закрыты, а важные инфраструктурные проекты встали. «Черногория на пороге банкротства», – заявил Джуканович.

«Европа – сейчас» – экономический проект, работающий в Черногории с начала этого года, призван реформировать налогообложение ради устойчивого экономического развития страны.

Напомним, парламент Черногории проголосовал за отставку республиканского правительства во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в конце августа.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Евросоюз может утвердить ценовой потолок для российского газа на этой неделе / Трудности перевода: Лавров пообещал сделать выводы, если высказывание Борреля о России подтвердится / Косово и Украина едва не поссорили Сербию и Словению / В МИД РФ заверили, что Балтика не станет внутренним морем НАТО / Франция будет менять свой газ на немецкое электричество / Премьер-министр Венгрии удостоен высокой награды Сербской православной церкви / Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании / Москва допустила ухудшение отношений с Лондоном после выборов британского премьера

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Экономика, Европа,