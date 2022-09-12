«Не можем принять такое лицемерие ЕС», – президент Сербии высказался о европерспективах своей страны

Граждане Сербии разочаровались в Европейском союзе – если бы провели референдум о вступлении в ЕС, народ страны ответил бы «нет». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на региональном саммите в Словении.

«Мы говорили о том, какой мы видим Европу и чего нам ждать от Европы. Ожидания в регионе разные. Я родом из страны, где ЕС наименее популярен. Если бы у нас в Сербии сегодня состоялся референдум о том, хотите ли вы вступить в ЕС или нет, граждане сказали бы «нет», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

При этом президент Сербии обратил внимание, что одна из причин негативного отношения к ЕС – разные подходы Европы к территориальной целостности Украины и Сербии. «Люди в Сербии не могут принять такое лицемерие. У нас большинство граждан ясно и однозначно против вступления Сербии в ЕС, и это большинство никогда не было более определившимся», – констатировал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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