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Понедельник, 12 сентября 2022, 16:27 мск

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«Не можем принять такое лицемерие ЕС», – президент Сербии высказался о европерспективах своей страны

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии

Граждане Сербии разочаровались в Европейском союзе – если бы провели референдум о вступлении в ЕС, народ страны ответил бы «нет». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на региональном саммите в Словении.

«Мы говорили о том, какой мы видим Европу и чего нам ждать от Европы. Ожидания в регионе разные. Я родом из страны, где ЕС наименее популярен. Если бы у нас в Сербии сегодня состоялся референдум о том, хотите ли вы вступить в ЕС или нет, граждане сказали бы «нет», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

При этом президент Сербии обратил внимание, что одна из причин негативного отношения к ЕС – разные подходы Европы к территориальной целостности Украины и Сербии. «Люди в Сербии не могут принять такое лицемерие. У нас большинство граждан ясно и однозначно против вступления Сербии в ЕС, и это большинство никогда не было более определившимся», – констатировал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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