Евросоюз решил помочь Сербии в преодолении энергетического кризиса

Евросоюз выделил Сербии 660 млн евро для преодоления энергетического кризиса и развития необходимой энергоинфраструктуры. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Белград. По ее словам, средства будут направлены двумя траншами.

Как передает «Балканист.ру», вместе с президентом Сербии Александром Вучичем глава ЕК осмотрела ход работ по строительству газового интерконнектора Сербия – Болгария. «Это место символизирует наше сотрудничество. Проект нас сблизит и откроет Сербии газовый рынок альтернативных источников», – заявила фон дер Ляйен, отметив необходимость диверсификации маршрутов, по которым Сербия получает газ.

Вучич со своей стороны подчеркнул, что эта помощь ЕС очень важна. При этом президент Сербии отметил, что Белград останется привержен нормам международного права, согласно которым отстаивает свою территориальную целостность и уважает суверенитет Украины, но настаивает на равном подходе к рассмотрению этих вопросов.

«Отчет Еврокомиссии несправедлив. Написано верно, мы не ввели санкции против России. Мы и сегодня уважаем целостность Украины и спрашиваем, почему не уважается наш суверенитет? Мы посмотрим, как сможем приблизиться к ЕС в остальных вопросах», – отметил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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