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Четверг, 8 декабря 2022, 18:07 мск

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Хорватия получила добро на вступление в Шенгенскую зону

Фото: сайт президента Хорватии

Страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Как сообщает болгарский телеканал BTV, заявки Румынии и Болгарии были отклонены.

«Хорватия поддержана и вошла в Шенгенское пространство с 1 января 2023 года», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать аналогичное решение по Болгарии и Румынии. Против высказались представители Австрии и Нидерландов.

Для принятия новых государств в Шенгенскую зону, которая включает в себя 26 стран, требуется единогласное согласие всех участников соглашения.

Брюссель, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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