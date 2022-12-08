Хорватия получила добро на вступление в Шенгенскую зону

Страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Как сообщает болгарский телеканал BTV, заявки Румынии и Болгарии были отклонены.

«Хорватия поддержана и вошла в Шенгенское пространство с 1 января 2023 года», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать аналогичное решение по Болгарии и Румынии. Против высказались представители Австрии и Нидерландов.

Для принятия новых государств в Шенгенскую зону, которая включает в себя 26 стран, требуется единогласное согласие всех участников соглашения.

Брюссель, Мария Соколова

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