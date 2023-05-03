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Среда, 3 мая 2023, 11:16 мск

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ЧП в Белграде: подросток открыл стрельбу в школе

В Белграде произошла стрельба в школе им. Владислава Рибникара. Ученик седьмого класса открыл огонь по охранникам и учащимся, в результате чего был убит охранник, несколько школьников получили ранения, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, нападавший школьник был вооружен пистолетом, который он украл у своего отца.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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