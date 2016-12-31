Часть жителей Карталов могут остаться в новогодние праздники без воды

Публикации за 31.12.16

В южноуральском муниципалитете произошла серьезная авария на водоводе.

Как передает корреспондент агентства «Новый День» , порыв на водоводе, расположенном на перекрестке улиц Пушкина и Славы в Карталах, произошел утром 31 декабря.

В качестве первых мер специалисты коммунального предприятия направили растекающуюся воду в ливневку, чтобы она не заливала проезжую часть дороги.

«В настоящее время решается вопрос о перекрытии подачи воды в город с водозабора Попов Брод», – цитирует «Карталинская новь» диспетчера дирекции тепловодоснабжения (ДТВ).

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время проходит экстренное совещание с участием руководства ДТВ и заместителя главы Карталинского района по вопросам ЖКХ Сергея Ломовцева.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.12.16

В Миассе сбили мужчину с грудным младенцем. / Магнитогорец, несколько лет насиловавший и убивавший детей, предстанет перед судом. / У челябинских мусорщиков отменяются выходные. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»