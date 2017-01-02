На Южном Урале четверо детей отравились угарным газом

Публикации за 02.01.17

В Челябинской области четыре ребенка и взрослый отравились угарным газом.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел утром 2 января в поселке Первомайский Коркинского района.

По предварительным данным, в частном доме на улице Южной пять человек отравились угарным газом. По информации «Горняцкой правды», четверо пострадавших – маленькие дети. Их бригада скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести доставила в детскую городскую больницу Коркино.

Выясняются подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.01.17

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