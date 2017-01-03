В Челябинске пьяный водитель сбил 2-летнего ребенка на тротуаре

Публикации за 03.01.17

В Челябинске пьяный водитель сбил 2-летнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около дома №65 на улице Гончаренко. 54-летний мужчина, выезжая из двора, наехал на девочку, шедшую по тротуару с родителями. По словам очевидцев, водитель был пьян. Малышка получила тупую травму живота, ее госпитализировали.

Всего за первые два дня нового года в Челябинске зафиксировано 60 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

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