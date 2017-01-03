NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.01.17

В Челябинске пьяный водитель сбил 2-летнего ребенка на тротуаре

В Челябинске пьяный водитель сбил 2-летнего ребенка на тротуаре

В Челябинске пьяный водитель сбил 2-летнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около дома №65 на улице Гончаренко. 54-летний мужчина, выезжая из двора, наехал на девочку, шедшую по тротуару с родителями. По словам очевидцев, водитель был пьян. Малышка получила тупую травму живота, ее госпитализировали.

Всего за первые два дня нового года в Челябинске зафиксировано 60 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.01.17

Жительница Челябинской области пыталась убить младенца, чтобы насолить знакомой. / Загадываем желания: на Землю прольется звездный дождь. / На Южном Урале четверо детей отравились угарным газом.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter