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Публикации за 03.01.17

И снова конец света: ученые предсказывают гибель Земли в 2017 году

И снова конец света: ученые предсказывают гибель Земли в 2017 году

Ученые предсказывают очередной конец света: на этот раз апокалипсис должен произойти в октябре 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту теорию выдвинул Дэвид Мид. По его мнению, причиной гибели Земли станет планета Х (Нибиру), которая уже оказывает отрицательное влияние на нашу планету: «Землетрясения резко возросли как по количеству, так и по интенсивности. Грозовые системы умножаются по типу, интенсивности и размеру. Провалы и трещины появляются в земной коре. Тепловые волны становятся все сильнее и длятся дольше», – говорит Мид, подчеркивая, что общественность намеренно держат в неведении, в то время как верхушка мировой элиты давно строит для себя бункеры, чтобы пережить апокалипсис.

По подсчетам ученого Нибиру в сентябре 2017-го пересечет созвездие Девы, а в первых числах октября затмит Солнце.

Предсказание, что Землю погубит какое-то небесное тело, содержится еще в легендах племени Майя. Говорили об этом и древние вавилонские астрономы, которые высчитали, что опасная планета Х в Солнечной системе появляется раз в 12 тысяч лет. Об опасности Нибиру предупреждала и Ванга.

Вместе с тем, современные астрономы утверждают, что Нибиру не существует и указывают на то, что ни один из предсказанных в последние годы апокалипсисов не состоялся. Та же Нибиру должна была уничтожить Землю в сентябре, а затем в декабре 2015 года. Да и предсказание Ванги относится к 7000-му году, а не 2017-му.

Челябинск, Павел Зварзин

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