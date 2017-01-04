Публикации за 04.01.17

Сегодня ночью на Южном Урале резко похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, в ближайшие часы температура воздуха в разных районах области понизится до минус 16 – минус 21 градуса Цельсия. Прохладно будет и завтра днем: 5 января столбики термометров покажут минус 10 – минус 15 градусов, в низинах – до минус 18.

Напомним, днем 4 января температура воздуха в Челябинской области составляла минус 1 – минус 4 градуса.

«Лихорадить» погоду будет до конца недели: к субботе снова потеплеет до минус 2, а к понедельнику – похолодает до минус 15.

Челябинск, Павел Зварзин

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