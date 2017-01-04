В полиции Магнитогорска погиб задержанный

Публикации за 04.01.17

В полиции Магнитогорска обнаружен труп одного из задержанных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 45-летнего мужчину задержали 1 января за нарушение общественного порядка и доставили в отдел полиции Орджоникидзевского района. Через некоторое время мужчину обнаружили повешенным. Расследование происшествия ведет следственный комитет. Одновременно региональный полицейский главк начал служебную проверку в полиции Магнитогорска.

Магнитогорск, новый День, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 04.01.17

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