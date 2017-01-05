Южноуралец стал миллионером за пару часов до нового года

Публикации за 05.01.17

Житель Южного Урала стал миллионером, угадав полную комбинацию чисел в одной из лотерей «Гослото».

Розыгрыш состоялся 31 декабря 20 часов по московскому времени. Кроме южноуральца все цифры комбинации угадали еще 7 человек. Каждый из них получит 6 млн 842 тыс 262 рублей.

Еще более 338 тысяч человек должны получить выигрыш в сумме от 100 рублей до 10 тыс рублей в зависимости от количества угаданных цифр.

Всего в розыгрыше приняли участие 12 млн 397 тыс 312 билетов. Выигрышными признаны 2,7%. На сегодняшний день победителям выплачено уже 62 млн рублей, то есть примерно половина общей выигранной суммы. Ни один из 8 суперпризов еще не выдан.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.01.17

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