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Публикации за 10.01.17

На Урале в новогоднюю ночь SMS «победили» WhatsApp

На Урале в новогоднюю ночь SMS «победили» WhatsApp

В новогоднюю ночь уральские клиенты компании «Мегафон» предпочли традиционные способы поздравления: телефонные звонки и SMS-сообщения оказались в 4,5 раза популярнее, чем современные мессенджеры.

С 18 часов 31 декабря до 6 часов 1 января абоненты «Мегафона» совершили 12,5 миллионов звонков и отправили 18,5 миллионов SMS-сообщений, а в чатах суммарно оставили 4 миллиона посланий.

В эту новогоднюю ночь уральцы говорили друг другу больше пожеланий и приятных слов – средняя продолжительность разговора составила четыре минуты, что в два раза длиннее, чем годом ранее.

Объем интернет-трафика составил 198 тысяч гигабайт, что сравнимо с размещением в социальных сетях 50 миллионов фотографий или прослушиванием 29 миллионов новогодних песен в формате MP3. Почти половина всего трафика была передана в сети 4G.

«В этот Новый год мы произвели настройки таким образом, что надежность сети была даже выше, чем в обычный будний день. Наше оборудование прекрасно справилось с миллионами звонков и поздравительных посланий», – отмечает директор по инфраструктуре компании «Мегафон» на Урале Антон Щербаков.

Наиболее популярным мессенджером среди уральцев стал WhatsApp, на который приходится половина всех отправленных сообщений в чатах.

Некоторые уральцы предпочли встретить Новый год за границей, но и вдалеке от дома поспешили поздравить родных и близких. В праздничную ночь было совершено 2,9 миллионов международных звонков, топовыми странами стали Вьетнам, Таиланд и Кипр.

Челябинск, Лилия Грамберг

Челябинск. Другие новости 10.01.17

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