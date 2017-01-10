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Публикации за 10.01.17

Цементники Магнитки расширили номенклатуру выпускаемой продукции

Цементники Магнитки расширили номенклатуру выпускаемой продукции

ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» ( Группа ОАО «ММК») получило сертификат на выпуск новой марки цемента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сульфатостойкий портландцемент класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий (ЦЕМ I 42,5Н СС) применяется для изготовления бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических и других сооружений, для конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию.

Магнитогорский цементно-огнеупорный завод (МЦОЗ) является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на шлакопортландцементах. Ассортимент предприятия расширился за счет производства портландцементов и ожелезненного доломита, используемого при производстве стали в кислородно-конвертерном цехе ОАО «ММК».

В последние годы на предприятии проведена серьезная программа модернизации производства. В 2007-2009 гг. в ОАО «МЦОЗ» вошли в строй две вращающиеся печи мокрого способа, позволившие увеличить объемы выпускаемого цемента и снизить нагрузку на окружающую среду. В 2014 году пущена в работу новая линия упаковки, погрузки и бесподдонного паллетирования мешков итальянской фирмы «FLSmidth Ventomatic».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 10.01.17

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