Самые крутые слухи недели: ах, проказники!

Публикации за 11.01.17

Из очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели» вы узнаете с каких проблем начался новый год для некоторых слегка расслабившихся чиновников и бизнесменов, как получить миллиард и ничего при этом не сделать, ну и на сладкое: как встречал Новый Год челябинский бомонд.

Первый пошел

Говорят, что новый год принесет проблемы в дома небезызвестных челябинских застройщиков и экс-чинуш, хозяйничавших на местной Рублевке, то есть на землях Сосновского района. Под прицелом силовиков находится свежеотставленный замглавы упомянутого района, руководивший КУИЗО Александр Меркушкин, против которого, якобы, уже возбуждено уголовное дело. При том, что новый глава района от всех грядущих неприятностей тут же открестился: дескать, да снял, да не конца доверял, но претензий не имею – класс чиновного этикета!

Уголовное дело, как сообщают инсайдеры, связано с манипуляциями земельными участками. Заодно становится ясно, почему так срочно «ушли» Котова и что одним Меркушкиным сердце вряд ли « успокоится». Кстати, те же инсайдеры намекают, что скоро скандальеза обрастет новыми фигурантами, в том числе, экс-губернатором Юревичем.

Мы строили, строили и, наконец, – освоили…

Второй кандидат на пристальное внимание правоохранительных органов в этой же местности – бизнесмен Алексей Крикун – бывший соучредитель проблемного «Грин Парка», застраивавшего Сосновские микрорайоны «Просторы» и «Женева». Речь идет об исчезновении средств при строительстве одной из поселковых канализационно-насосных станций. Или, выражаясь более сдержанно, относительно расходования бюджетных рубликов, выделенных федеральным Фондом содействия развитию жилищного строительства (РЖС) на подключение к централизованной системе водоотведения квартальных канализационных сетей, построенных на земельных участках Кременкульского поселения. Еще точнее: экологи и областное контрольное управление, а также природохранные прокуроры выявили, что канализационно-насосная станция «Вавиловец» не построена, а объект водоотведения «ЛИК» не реконструирован. Да и по другим занятным эпизодам силовики энергично «копают» под экс-акционера «Грин Парка» Алексея Крикуна.

Забавно, что менеджеры «Грин парка» (компания находится под внешним управлением) уверены, что денег от ФРЖС не получали, потому, мол, и строительством не занимались. И очень может быть, что они и вправду не в курсе, что канализационно-насосной станцией занималось ООО «Инженерные коммуникации» (принадлежавшее Алексею Крикуну и прекратившее свою деятельность в 2015 году при слиянии с ООО «Вектор» – еще одним активом Крикуна и его семейства), получившее от федералов исключительно на эти цели почти миллиард (!) рублей. Сколько исчезло и куда – покажет следствие, однако инсайдеры утверждают, что в областное министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области «Инженерные коммуникации» предоставили отчёт о полном освоении средств и выполнении всех предусмотренных договором работ! И по всему выходит, что подчиненные Дубровского не съездили и не посмотрели на отремонтированные и построенные объекты, а поверили коммерсам не слово! При том, что проблема оставалась острой многие месяцы: Западный бесконечно заливало фекалиями (а он, в свою очередь, Шершни), а дефективная станция числилась на балансе все у того же Крикуна – на это раз, в подразделении «Южуралводоканал»…

Война – войной, обед по расписанию…

Ну, да как бы там ни было, на новогоднем настроении Алексея Крикуна и его младшего брата Тимоши все эти дрязги и разборки не отразились: болтают, что родственники по-семейному встретили огненный 17-й в своих бунгало на Женевском озере. Изюминкой родственного «корпоратива» стал конферанс от Максима Виторгана и зрелищный фейерверк из 20 и еще 17 залпов, осуществленный местной франко- швейцарской пиротехнической конторой.

Да и сам Крикун по возвращении с забугорных каникул уверяет знакомых, что «не виноватая я» – мол, стал заложником дружбы с Михаилом Юревичем.

«Если у Вас нету тети…»

Кстати, о каникулах. Не только Крикун, но и ряд чиновных персон провели Новый Год вне пределов Отечества. Сенатор Ирина Гехт – у родни в Баварии. Главный «тракторист» Иван Сеничев – на Бали. Говорят, видел саму Светлану Ходченкову – в купальнике! Мительман-мл. в Дубае – танцевал (ах, проказник!) с самой Стешей Маликовой и пил с ее папой Димой на брудершафт. В отличие от экс-губернатора, мэра, депутата Михаила Юревича – он, говорят, провел Рождество и Новый Год с мамой, папой и детьми у тети – в Москве.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 11.01.17

Парламентарии выступили против профилактики убийств и тяжких увечий в семейном кругу. Мизулина и Баталова добились отмены уголовного наказания за насилие над родственниками. / Заключительный сезон сериала «Игра престолов» начнут снимать в 2017 году. Но Мартин уже заканчивает новый том. / В Челябинской области директор Областного аптечного склада отдал супруге госконтракты на 2 млрд рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»