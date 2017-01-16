ММК сохранил лидерство в сегменте проката с покрытием

Публикации за 16.01.17

Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди российских производителей оцинкованного и окрашенного проката в рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам второго полугодия 2016 года.

Традиционный рейтинг опубликован в очередном номере отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт». Первое место в разделе производителей оцинкованного и окрашенного металла ОАО «ММК» занимает в третий раз подряд. Лидерство в сегменте металла с покрытием стало возможным благодаря последовательному развитию на ММК производственных мощностей по выпуску оцинкованного металлопроката и металла с полимерным покрытием. Начиная с 2002 года, на комбинате были построены два агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в 2012 году к ним добавились мощности второй очереди нового комплекса холодной прокатки, в составе которой АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования. В настоящее время на площадке листопрокатного цеха №11 ОАО «ММК» ведется строительство еще одной линии непрерывного горячего цинкования мощностью 450 тысяч тонн в год, запуск которой запланирован в текущем году.

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам второго полугодия 2016 года Магнитогорский металлургический комбинат вошел в тройку ведущих производителей листового проката. Также в тройке лидеров среди производителей метизной продукции – входящий в Группу ОАО «ММК» Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

В традиционный рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» включены ведущие производители для внутрироссийского рынка по видам металлопродукции: сорт, лист, трубы, метизы, нержавеющий, алюминиевый и цветной прокат. Данный рейтинг составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств в условиях кризиса.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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