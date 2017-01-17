В Челябинске поддержали идею создания экологической тропы в городском бору

Публикации за 17.01.17

Челябинцы поддержали идею создания экологической тропы в городском бору.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в эко-движении «Время Че», Челябинск обладает уникальной возможностью создания интерактивного эколого-просветительского проекта – эко-тропы в городском бору. Эко-тропа может стать не просто маршрутом, помогающим сохранить деревья и снизить антропогенную нагрузку на бор, при должном техническом оснащении, она может выступать в роли полноценного образовательного сегмента для челябинцев любого возраста.

В рамках подготовки проекта по созданию эко-тропы Челябинского городского бора эко-движение «Время Че» провело опрос жителей города и выяснили, каким люди видят данный рекреационно-просветительский проект, и нужен ли он челябинцам.

Всего было опрошено 400 человек в трех возрастных группах – до 30 лет, от 30 до 55 лет, старше 55 лет. Чаще всего (раз в месяц и чаще) бор посещает молодежь и люди старшего поколения. В целом, любят бывать в бору и посещают его регулярно 60% опрошенных, 40% респондентов бывают в Челябинском городском бору не чаще, чем раз в три месяца.

На вопрос, какие меры необходимо предпринять, чтобы бор стал интересен, горожане ответили: первое и главное – бор должен стать чище (челябинцы жаловались на то, что даже на существующих маршрутах уборка проводится некачественно и нерегулярно), кроме того, горожанам не хватает оборудованных мест отдыха.

О возможности создания технически оснащенной эко-тропы большинство опрошенных впервые услышали от волонтеров «Время Че» и отнеслись к идее с энтузиазмом. Установку информационных стендов, специальных настилов для прогулок и создание интерактивного приложения «Эко-тропа» поддержало абсолютное большинство участников опроса.

В ближайшее время эко-движением «Время Че» будет сформирована рабочая группа по созданию эко-тропы Челябинского городского бора, в нее войдут представители ОГУ «Особо охраняемые природные территории», дизайнеры, экологи, архитекторы, преподаватели челябинских вузов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.01.17

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