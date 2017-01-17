NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.01.17

Верхнеуральск и Трёхгорный попали в сети высокоскоростного 4G-интернета

Верхнеуральск и Трёхгорный попали в сети высокоскоростного 4G-интернета

«Мегафон» запустил 4G-интернет в Верхнеуральске и Трёхгорном.

Интернет четвертого поколения доступен уже почти 2 миллионам южноуральцев.

Специалисты оператора установили в Верхнеуральске и Трёхгорном новые и модернизировали существующие базовые станции. Теперь абоненты «Мегафона» могут с максимальным комфортом общаться в сети и моментально скачивать данные различного объема. Так, например, художественный фильм в HD-качестве с участием новой звезды рекламной кампании «Мегафона» Стивена Сигала загрузится в сети четвертого поколения менее чем за 3 минуты.

«4G-интернет доступен жителям шести городов Челябинской области, которые активно пользуются преимуществами скоростного доступа в сеть. Об этом говорит тот факт, что трафик в сети 4G на Южном Урале за год вырос в 2 раза. И это не удивительно, ведь даже при максимальной загрузке оборудования сеть 4G с успехом соперничает с проводным интернетом, а стоимость передачи данных в сетях 3G и 4G одинакова», – рассказал директор Челябинского регионального отделения компании «Мегафон» Игорь Остатюк.

Оценить преимущества сети 4G позволяет оборудование, поддерживающее данную технологию. Абоненты «Мегафона» могут проверить поддерживает ли их SIM-карта сеть LTE с помощью бесплатной команды *507#. Обменять SIM-карту можно в любом фирменном салоне «Мегафон» абсолютно бесплатно.

Для более быстрого мобильного интернета и эффективной работы смартфона технические специалисты советуют примерно раз в 2 года менять SIM-карту, проверять мобильное устройство на наличие вредоносных программ, а также своевременно обновлять установленные приложения и программное обеспечение смартфона.

Челябинск, Лилия Грамберг

Челябинск. Другие новости 17.01.17

В Челябинске поддержали идею создания экологической тропы в городском бору. / Власти Челябинской области рекомендовали прервать школьные «каникулы». / Власти Южного Урала сумели свести к минимуму дефицит бюджета прошлого года.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter