Верхнеуральск и Трёхгорный попали в сети высокоскоростного 4G-интернета

Публикации за 17.01.17

«Мегафон» запустил 4G-интернет в Верхнеуральске и Трёхгорном.

Интернет четвертого поколения доступен уже почти 2 миллионам южноуральцев.

Специалисты оператора установили в Верхнеуральске и Трёхгорном новые и модернизировали существующие базовые станции. Теперь абоненты «Мегафона» могут с максимальным комфортом общаться в сети и моментально скачивать данные различного объема. Так, например, художественный фильм в HD-качестве с участием новой звезды рекламной кампании «Мегафона» Стивена Сигала загрузится в сети четвертого поколения менее чем за 3 минуты.

«4G-интернет доступен жителям шести городов Челябинской области, которые активно пользуются преимуществами скоростного доступа в сеть. Об этом говорит тот факт, что трафик в сети 4G на Южном Урале за год вырос в 2 раза. И это не удивительно, ведь даже при максимальной загрузке оборудования сеть 4G с успехом соперничает с проводным интернетом, а стоимость передачи данных в сетях 3G и 4G одинакова», – рассказал директор Челябинского регионального отделения компании «Мегафон» Игорь Остатюк.

Оценить преимущества сети 4G позволяет оборудование, поддерживающее данную технологию. Абоненты «Мегафона» могут проверить поддерживает ли их SIM-карта сеть LTE с помощью бесплатной команды *507#. Обменять SIM-карту можно в любом фирменном салоне «Мегафон» абсолютно бесплатно.

Для более быстрого мобильного интернета и эффективной работы смартфона технические специалисты советуют примерно раз в 2 года менять SIM-карту, проверять мобильное устройство на наличие вредоносных программ, а также своевременно обновлять установленные приложения и программное обеспечение смартфона.

Челябинск, Лилия Грамберг

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