Самые крутые слухи недели: к нам едет прокурор

Публикации за 18.01.17

А в Копейске будет интересно: губернаторская команда нашла таки подходящего для себя кандидата в мэры, да такого, что местные элиты вздрогнули. Ну, а чтобы город от этой дрожи не рассыпался на мелкие кусочки, нашли помощника с широким кругом полномочий и еще большим грузом ответственности. Тем временем, в Челябинске по-тихому «сливаются» чьи кони удачи, в том числе и в силу политических причин, уже ускакали. Об этом в очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели».

Копейский день сурка…

Говорят, что для очередных копейских выборов опять есть «властный» претендент. Опять – правильно – с магнитогорским следом. Опять – немолодой. И снова – не хозяйственник. И это не Бисеров. Кто-то таки посоветовал металлургам не ломать шахтеров через колено, а лаской, лаской…

Претендент, в общем-то, уже дважды всплывал в кадровом резерве Дубровского. Это Владимир Можин, работавший в органах прокуратуры Магнитогорска и Челябинска. Сначала на должность уполномоченного по правам человека – это был первый конфликт региональной администрации с «белокурой Жази» федеральной политики – Эллой Памфиловой, наотрез отказавшейся согласовывать кандидатуру прокурора – пенсионера. Потом чекисты «забанили» дедушку – провели в министры общественной безопасности молодого генерала – борца с наркотиками Евгения Савченко. Ну да, бог троицу любит – авось в Копейске экс-прокурору повезет.

Хотя, конечно, человек он без нужного опыта публичной деятельности, да и хозяйственного опыта – ноль. Но с махинациями, которые душат Копейск, конечно, способен разобраться.

Наблюдатели недоумевают: чего Дубровский так тянет этого прокурора на новый карьерный виток? Пенсия у Можина пристойная – около 200 т.р. Точно бедствовать на заслуженном отдыхе не будет, чего так уж стараться. Как говорят осведомленные лица, Можин и Дубровский – давние хорошие знакомые, но никакие не закадычные друзья. По наветам, за товарища так настойчиво просит Анатолий Брагин, бесконечно напоминая магнитогорским, чем они все обязаны лояльности Можина на излете веков… А Брагин – тоже получающий и давненько не нищенскую пенсию, тоже вот помощник, сами знаете у кого, да и в парламенте местном любит позаседать, порассуждать, покомментировать, порасследовать, опять же.

Помощь друга

Что же касается хозяйственных и политических подпорок – на этот раз политконсультанты губернатора в копейском случае решили проявить изобретательность. Дабы примирить все элиты и предусмотреть интересы местных кланов, а также не развалить и без того хилое городское хозяйство, «костылями» выбрали экс-главу Копейска, сверстника Можина, Михаила Конорева. Ну, как в Челябинске Тефтелеву, в свое время, подогнали Тарасова. Правда, тарасовским рекомендациям магнитогорские особо не вняли. Но саму практику губернаторская команда сочла хорошей подстраховкой. Что ж, поживем – увидим, тем более, что раньше апреля копейский политгамбит вряд ли будет разыгран.

Смена элит

Болтают, что у еще одного друга экс-губернатора Юревича нешуточные проблемы: по колоссальным кредитам якобы не может расплатиться Борис Видгоф. И отель, и офисный центр, и еще несколько активов даже готов был продать. Но единственный потенциальный покупатель – магнат- «эколог» Струков по зрелому размышлению решил не приобретать.

Сам же Видгоф в печали, поскольку и в столице его бизнес начал пробуксовывать, и по области дела идут плоховастенько. Да и от участия в возведении отелей и прочих объектов к намечавшимся саммитам ШОС и БРИКС он решил отказаться.

Спиридоново дно

Сплетники уверяют, что продает свой «бузинес» и Владимир Спиридонов. Дипломатично не обостряя отношения, по частям. На словах: мол, кризис, нестабильная ситуация для торговых и офисных центров. На самом же деле, во-первых, у него проблемы и нешуточные со всеми его торговыми центрами. Убытки – колоссальные. А во-вторых (и это главная проблема), он не видит перспектив для развития своего сугубо «мирного» бизнеса: пиво, торговля, всевозможная аренда и пр. в зоне экологического бедствия, которой уже стал Челябинск, и неизвестно, до какой степени деградирует, если таки Алтушкин воплотит свои мефистофельские планы. Короче, шипят злопыхатели, Спиридонов, как и многие другие региональные буратины собирается эмигрировать, но желательно с туго набитой мошной.

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Челябинск. Другие новости 18.01.17

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