Уральцам посоветовали как превратить смартфон в кинотеатр

Публикации за 19.01.17

Эксперты компании «Мегафон» подготовили советы, которые сделают просмотр видео на смртфоне более удобным.

По данным исследования социологического агентства Nielsen, 78% пользователей Интернета в России смотрят потоковое видео онлайн, причем большинство делают это чаще одного раза в день. Каждый второй смотрит онлайн-видео на планшете или смартфоне.

Эксперты «Мегафона» советуют прежде всего выбрать подходящий девайс. Тут все похоже на выбор телевизора: диагональ экрана, тип матрицы, разрешение, качество цветопередачи, углы обзора. Оптимальными будут следующие показатели: экран от 5,5», OLED или качественная IPS матрица, разрешение FULLHD, глубина цвета от 16 млн цветов. Но чтобы воспользоваться преимуществами хорошего экрана, смартфон должен быть производительным: стоит обратить внимание на объём оперативной памяти и графический ускоритель. Так, смартфоны среднего ценового сегмента, выпущенные в 2016 году, обладают оптимальными спецификациями для обработки видео и даже опережают по этому показателю флагманы прошлых лет. Большим преимуществом смартфона будет поддержка технологий LTE и LTE-A, которые позволяют выходить в сеть на высокой скорости до 300 Мбит/с.

Во-вторых, необходимо выбрать тариф. Для онлайн просмотра видео необходим объемный пакет интернет-трафика. На тарифах «Все Включено» пользователям доступно до 12 ГБ. Для тех, кто любит посмотреть сезон любимого сериала за один раз, предусмотрена опция «Безлимитный интернет» с неограниченным доступом в сеть.

В-третий, выбрать видео. В интернете множество сайтов и приложений позволяют смотреть видео онлайн: от таких грандов как YouTube до безымянных сайтов «без регистрации и смс». Рекомендуется пользоваться проверенными и надежными сервисами, где широкий выбор фильмов и сериалов сочетается с безопасностью и удобством использования. Так, приложение «Мегафон ТВ» для смартфонов и планшетов позволит всей семье пользоваться обширной медиатекой фильмов, сериалов и ТВ каналов. В России регулярная аудитория сервиса превысила 1,5 миллиона человек.

«Высокие скорости 4G-сети доступны всем нашим абонентам, чьи телефоны поддерживают эту технологию, а таких устройств уже больше одного миллиона. При этом онлайн-видео – одна из самых востребованных услуг. Чтобы обеспечить себе приятный просмотр очередной серии любимого сериала, убедитесь, что ваш смартфон подготовлен должным образом: закрыты неиспользуемые приложения, а программное обеспечение обновлено до последней версии», – отмечает директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Челябинск, Лилия Грамберг

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