Эти странные страшные русские / Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 20.01.17

Челябинские кинотеатры представляют для киноманов картины на любой вкус и цвет. В списке премьер черно-белая драма о духовном фашизме, продолжение голливудского блокбастера, российский мистический хоррор и коллекция итальянских фильмов.

Рай

19 января в прокат вышла новая драма Андрея Кончаловского об ужасах нацизма и духовном насилии в период Второй мировой войны.

В картине три героя: русская эмигрантка и участница французского сопротивления Ольга, высокопоставленный офицер СС Хельмут и француз -коллаборационист Жюль.

Нацисты арестовывают Ольгу – прятала еврейских детей. Полицейский Жюль в обмен на интимные отношения предлагает заключенной облегчить ее участь. Ольга попадает в концлагерь, где встречает некогда влюбленного в нее Хельмута – поклонника Чехова, мечтающего создать свой рай на земле. Немецкий офицер решает спасти эмигрантку, сбежав с ней в Швейцарию, но постепенно представление героини о вечных ценностях меняется.

Фильм черно-белый. Внушительную часть занимают видеоинтервью главных героев. Роль русской эмигрантки в картине исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая. В фильме также сыграли Виктор Сухоруков, Кристиан Клаус, Филипп Дюкен, Питер Курт, Якоб Диль и Вера Воронкова.

По признанию самого Кончаловского, он не собирался снимать картину о холокосте. Ужасы войны здесь представлены в трагических судьбах героев, вывернутых наизнанку душах и нравственных мучениях. Среди явных недостатков фильма – затянутые диалоги главных героев, теряющие всякий смысл. По мнению критиков, в попытке поразмышлять о риторике ненависти, режиссер настолько погружается в морализаторство, что забывает о содержании самого «Рая».

Между тем, новая лента отечественного мэтра кинематографии уже собрала целый букет наград. За лучшую режиссерскую работу фильм удостоен «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале, также «Рай» получил признание на международных фестивалях в США, Израиле, Испании и Аргентине, собрал две премии Гильдии российских киноведов «Белый слон» и номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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Три икса: мировое господство

В грядущие выходные челябинские киноманы смогут посмотреть продолжение голливудского боевика о шпионских приключениях безбашенного экстремала.

Спустя годы завербованный правительством Ксандер Кейдж, боле известный как ХХХ, возвращается из добровольного изгнания и вновь попадает в самую гущу событий. На этот раз супершпион собирает команду отчаянных спортсменов, чтобы помешать шайке головорезов завладеть секретным оружием. «Ящик Пандоры» способен управлять космическими спутниками, превращая их в мощные бомбы.

Отметим, вторая часть франшизы «Новый уровень», вышедшая в 2005 году без звезды «Форсажа» Вин Дизеля, с треском провалилась в прокате. При бюджете в 87 миллионов долларов картина заработала чуть больше 70 миллионов. По мнению киноведов, создатели переоценили актерскую популярность рэпера Icе Cube.

Дабы не повторить ошибок прошлого, на съемки сиквела «Трех Иксов» вновь пригласили накаченного героя блокбастеров. В очередной части боевика Дизелю подобрали впечатляющую команду экстремалов. Экранной партнершей супершпиона стала секс-символ Индии Дипика Падуконе, обладательница трех престижных премий Fanfare и звезда болливудских суперхитов. Роль главного злодея исполнил популярный гонконгский актер, экшн-хореограф и мастер боевых искусств Донни Йен.

Судя по отзывам зарубежных кинозрителей, фильм оказался захватывающим и комичным одновременно.

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Невеста

Отечественные киноделы продолжают пробовать себя в жанре хоррора. 19 января в прокат вышел мистический фильм ужасов от режиссера-сценариста Святослава Подгаевского.

Фильм рассказывает о провинциальной девушке Насте, приехавшей вместе с возлюбленным Иваном в маленький городок к его родственникам.

Вопреки ожиданиям, героиня встречает там не добродушных обитателей захолустья, а странных людей, хранящих в шкатулке фотографии мертвецов.

Пытаясь распутать клубок семейных секретов, гостью все больше затягивает в пучину царящего вокруг ужаса. В это время родные Ивана готовят девушку к старинному свадебному обряду. Кошмар достигает своего апогея, когда жених бесследно пропадает, а по дому разгуливает зловещий призрак.

По словам автора картины, в основу сюжета легли старинные русские свадебные поверья. Издревле замужество для юной особы считалось переходом в другой мир, иное состояние. Прощаясь со своей семьей и еще не обустроившись в новой жизни, невеста становилась наиболее уязвимой для потусторонних сил. Чтобы защититься от злых духов и не превратиться в демоническую сущность, девушка прикрывала лицо фатой и подолгу ни с кем не разговаривала.

Несмотря на отсутствие серьезной школы хоррора в российском кинематографе, критики хвалят «Невесту» за атмосферность действий и грамотную компановку ключевых элементов мистического жанра.

Украшением киноленты стал саундтрек, специально написанный датским композитором, обладателем двух премий Danish Grammy Awards Халфданом И. Нильсеном.

Создатели ужастика не сомневаются в успехе картины, ссылаясь на живой зрительский интерес к заданной теме. Буквально за десять дней тизер-трейлер фильма собрал около миллиона просмотров в Интернете. Кроме того, российский хоррор заинтересовал мировой кинопрокат. В скором времени «Невеста» выйдет на экраны Германии, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

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Фестиваль итальянского кино RIFF

С 19 по 29 января Челябинский кинотеатр Пушкина покажет художественные, документальные, мультипликационные и короткометражные фильмы из Италии и про Италию.

В программу фестиваля вошли победители международных киноконкурсов, громкие кассовые проекты, ретроспективы киноклассиков, дебютные ленты молодых итальянских режиссеров, а также работы российских кинематографистов – всего 18 картин.

Среди фильмов, которые челябинские киноманы увидят на большом экране, – легкая сатира Паоло Миттона «Ломастер», сборник из восьми новейших итальянских короткометражек «Жизнь как чудо», трагикомедия Антонио Капуано «Неаполитанские истории», остросоциальная сатира «Министр» о коррумпированности власти от режиссера Джорджио Амато, документальный фильм «Смеясь и шутя. Портрет итальянского режиссера» в память о прославленном режиссере Этторе Скола, гротескная комедия «Евангелие от Маттеи» – авторский проект Антонио Андризани и Паскаля Дзуллино, вдохновленных творчеством Пьера Пазолини.

Помимо кинопоказов в кинотеатре Пушкина запланированы лекции об истории итальянского кинематографа и культурных связях России и Италии. Также челябинцев ждут на встречах с режиссерами и актерами самых ярких итальянских кинопроектов последних лет.

С полной программой кинофестиваля RIFF можно ознакомиться здесь.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=w09pYo4BKoc&rel=0">Video</a> Для тех, кому покажется мало: этот фильм тоже из Италии и об Италии

Челябинск, Римма Султанова

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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