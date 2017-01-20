Жаворонки vs совы: уральские бизнесмены предпочитают вести бизнес после обеда

Публикации за 20.01.17

К началу нового сезона бизнес-активности компания «Мегафон» впервые проанализировала своих корпоративных клиентов по хронотипу и определила, в каком биоритме живут предприниматели Урала. По данным мобильной активности, 54% представителей малого и среднего бизнеса – «совы», 46% – «жаворонки».

Согласно ФОМ, среди всех россиян «жаворонками» называют себя 37%, «совами» – 45%. При этом, по результатам исследований, люди «совы» на 18% трудятся эффективнее, чем «жаворонки». Деловое сообщество Урала – клиенты «Мегафона» общероссийскую тенденцию подтверждают.

Согласно результатам анализа мобильной активности, начиная с 14:00 количество исходящих вызовов среди представителей бизнеса на Урале возрастает двукратно в сравнении с утренними часами. В целом, в вечернее время, общее количество звонков на b2b-рынке «Мегафона» в 3 раза больше суммарного голосового трафика в первой половине дня.

В Челябинске, Кургане, Удмуртии и Коми бизнес ведут «жаворонки» – решать дела по мобильному здесь предпочитают с утра и до обеда, о чем свидетельствует мобильная активность клиентов в первой половине дня. В Тюменской и Свердловской областях, а также в ХМАО и ЯНАО в сети «Мегафона» преимущество за «совами» – в этих регионах зафиксировано наибольшее количество исходящих звонков в ночной период, в целом в северных регионах самое популярное время для ведения переговоров – вторая половина дня – с 17:00 до 20:00. А в Пермском крае «совы» и «жаворонки» лидируют в зависимости от сезона.

Наибольшее количество SMS-сообщений пишут бизнесмены Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и Республики Удмуртия. Интересно, что самое популярное время для SMS-переписки на Урале с 12:00 до 13:00.

«Биологические часы влияют на мобильный биоритм наших корпоративных клиентов. Несмотря на то, что большинство из нас работает с раннего утра, совершать телефонные звонки и решать рабочие вопросы по мобильному бизнес-сообщество Урала предпочитает все же не ранее полудня. В целом, за последний год наши клиенты стали еще общительнее – за разговорами они провели почти на 70 миллионов минут больше, чем годом ранее», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон» на Урале Инна Смирнова.

Челябинск, Лилия Грамберг

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