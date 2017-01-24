ММК добавит кузбасского угля

Публикации за 24.01.17

Администрация Кемеровской области заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «ММК-Уголь». Документ подписали губернатор Аман Тулеев и директор ООО «ММК-Уголь» Владимир Харченко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ММК, угольные активы ММК в Кузбассе представлены предприятиями Группы «Белон», приобретенной в конце 2009 года, и в настоящее время включают обогатительную фабрику «Беловская», шахты «Костромовская» и «Чертинская-Коксовая», три сервисных предприятия. В июле 2016 года ОАО «ЦОФ «Беловская» было реорганизовано в ООО «ММК-Уголь», в которое планируется консолидировать и все остальные угольные активы Магнитки в Кемеровской области. Генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев подчеркнул, что угольные активы комбината работают в первую очередь на удовлетворение собственных потребностей Группы в угле, для этого они и приобретались.

Согласно подписанному соглашению предприятия ООО «ММК-Уголь» за год планируют поднять добычу угля на 20% по сравнению с прошлым годом – с 3,42 до 4,14 миллиона тонн и увеличить объём инвестиций в полтора раза – с 1,99 до 3 миллиардов рублей. Капитальные вложения 2017 года будут направлены на развитие шахт, однако в этом году, по данным Владимира Харченко, планируется подготовить проект реконструкции фабрики «Беловская», в том числе и для налаживания в будущем производства концентрата из угля марки «Ж». Именно такой уголь добывают шахты ММК в Кузбассе.

В Группе ОАО «ММК» подготовлена стратегия развития угольных активов до 2025 года.

Стратегия периодически корректируется, добавил Павел Шиляев. Пока она предусматривает, что к 2019 году добыча угля будет доведена до пяти миллионов тонн, что обеспечит 40 процентов потребностей Магнитогорского металлургического комбината в коксующемся угле. «Задачи обеспечить себя больше, чем на 40 процентов, нет, потому что пока собственная добыча – это угли жирных марок, а их по технологии больше не нужно, нужны угли марки «К», которых в наших месторождениях нет», – пояснил гендиректор ММК.

Реорганизация Группы ОАО «Белон» началась в прошлом году. Теперь группу компаний будет представлять ООО «ММК-Уголь». Аман Тулеев отметил, что в 2016 году компания полностью выполнила обязательства в рамках соглашения, и поблагодарил за значительную социальную поддержку населения, особенно за заботу о ветеранах и детях.

В 2016 году объём добычи угля компании составил 3 миллиона 420 тысяч тонн, объём инвестиций в развитие производства – 1 миллиард 988 миллионов рублей, на создание безопасных условий труда направлено 337 миллионов рублей. В Группе компаний трудится более трёх тысяч человек. Все ранее созданные рабочие места на предприятиях Группы ОАО «Белон» сохранены и перешли в ООО «ММК-Уголь». Средняя заработная плата работников составила более 50 тысяч рублей и выросла на 5,2 процента. На социальные выплаты трудящимся и пенсионерам направлено 100 миллионов рублей, на финансирование областных социальных программ – 50 миллионов.

В этом году компания планирует направить 58 миллионов рублей на социальные программы и повысить заработную плату сотрудников на семь процентов, а также произвести поставку угля на нужды жилищно-коммунального хозяйства области в объёме 98 тысяч тонн.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 24.01.17

Дело челябинки, бросившей трехлетнего сына на улице, направлено в суд. / Слишком много снега: МЧС готовится к масштабным наводнениям в Сибири и на Урале. / ММК получил почти 600 млн рублей за счет рационализаторской деятельности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»