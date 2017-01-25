Самые крутые слухи недели: старая и страшная. Очень

Публикации за 25.01.17

Очередная серия спецпроекта «Самые крутые слухи недели» больше похожа на триллер, нежели на светский треп вездесущих сплетников: чем пугают южноуральцы и южноуральцев, и чего им на самом деле стоит бояться – по крайней мере, челябинцам…

Исход кондукторов

Говорят, что автотранспортные компании Казани, Ленинградской области (и ее столицы – Санкт- Петербурга) и Краснодарского края обескуражены наплывом рабсилы из Челябинска и Магнитогорска: отделы кадров не успевают принимать на работу южноуральцев, массово бегущих из родного региона – речь идет о водителях общественного, преимущественно, автобусного транспорта и кондукторах. Казанцы, ленинградцы и краснодарцы с ужасом слушают страшилки «с Урала» о том, что из 300 автобусов городского парка лишь 84 работают на линиях, а остальные – в ремонте или ждут своей очереди на восстановление; о том, что зарплату (и долги по ней) выплачивают частями – по 2-3 тысячи в месяц и о том, что сама эта зарплата в полтора раза ниже, чем в Ленобласти и Краснодаре, и почти в три раза ниже казанской.

Безработица

Говорят, что в первые полгода наступившего 17-го стразу несколько предприятий области попытаются по системе так называемых «срочных» договоров избавиться, в некоторых случаях, – от трети сотрудников: многострадальный Катавцемент, челябинский «Мечел» и «Уфалейникель» и опять же парочка автотранспортных предприятий. Зато, опять же, если верить инсайдерской инфо – группа ЧТПЗ планирует создать энное количество рабочих. Правда, сколько – пока не вполне ясно. Но вряд ли они покроют «вакансии» 200 высвобождающихся цементников, около сотни никельщиков и автотранспортников, и столько же мечеловцев… Кроме того, около 200 продавцов намерены «освободить» от работы ТК только областного центра.

Сливают, перепрофилируют или продают?!

Противоречивыми сплетнями обрастает давно туманное будущее челябинской телерадиокомпании «Восточный Экспресс». Возможно, связано это с появлением нового руководителя канала – ведущего нескольких развлекательных программ, известного зрителям южноуральской столицы под псевдонимом «Павел Михайлов». По одной из версий канал покупают, так сказать, «на троих» Владимир Мякуш, Семен Мительман и Константин Захаров, и руководить ресурсом в дальнейшем будет Ольга Лихачева – южноуральский журналист и сотрудник пресс-служб со стажем.

По второй – канал станет (об этом говорят уже лет 10) составной частью регионального холдинга ОТВ.

По третьей – ресурс покупают структуры Алтушкина, и он станет идеологическим рупором Томинского ГОКа, одним из главных направлений работы которого будет агрессивное наступление на солидарность южноуральцев – противников строительства этого ГОКа.

Фишеризация Челябы

И на десерт – «старая, старая сказка», оттого, впрочем, не менее страшная: говорят, на малую родину в качестве мэра возвращается сын некогда известного (убитого в 90-е годы прошлого века) челябинского предпринимателя Григория Фишера – личного друга Виктора Христенко. Юрий Фишер (чье феерическое пребывание в качестве главного челябинского газовика еще не стерлось из памяти земляков) возвращается в качестве мэра областного центра. Когда? По весне. Якобы, вместе со старым снегом тихонечко «сольется» и нынешний мэр Челябинска Эжен Тефтелев. По некой, заслуживающей определенного доверия инфо, за мэрство нужного всему клану (Христенко, Лейвиков, Караманов, Жаботинский и проч.) Фишера Виктор Борисович, якобы, обещал Борису Александровичу переговорить с Сергеем Владиленовичем (с которым ВБХ близок еще со времен присно памятного дефолта 1998-го: в бытность «Киндер-сюрприза» премьером, Христенко был его первым вице), чтобы тот не противился проведению именно в Челябинске обещанных прежними министрами – администраторами саммитов ШОС и БРИКС. А проведение саммитов – это, как известно, деньги, а также определенные перспективы для области и лично губернатора.

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