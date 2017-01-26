Южноуралец около суток боролся в горах со снегом и морозом. Выжил

Публикации за 26.01.17

Южноуралец почти сутки боролся в горах со снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шестеро приятелей отправились кататься в горах близ поселка Бердяуш в Усть-Катавском районе. Через несколько часов началась пурга, видимость снизилась практически до нуля, и один из мужчин отстал от группы и сбился с маршрута, а его снегоход увяз в снегу.

Чтобы привлечь внимание приятелей, южноуралец каждые 5-10 минут газовал, предварительно сняв глушитель со снегохода. Однако скоро машина перестала заводиться. Мужчине пришлось ночевать на месте.

«Со снегохода снял обе боковины, нарвал веток березовых, соорудил что- то типа защиты от ветра, под снегоходом прокопал небольшой (примерно с метр) тоннель для ног. Там и спал, – цитирует U24. экстремала. – Спал минут по 10-15. Отмерзало все тело, так как вся снаряга была сырой после катки и копки. Вставал, разминался, прыгал (шевелился) чтоб завести мотор. Ночью прорисовывал в голове маршрут».

С утра мужчина по грудь в снегу преодолел 2 километра и наткнулся на товарищей, которые уже вели ему на помощь местных жителей.

Челябинск, Павел Зварзин

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