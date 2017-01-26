NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.01.17

Южноуралец около суток боролся в горах со снегом и морозом. Выжил

Южноуралец около суток боролся в горах со снегом и морозом. Выжил

Южноуралец почти сутки боролся в горах со снегом.

Как передает корреспондент РИА , шестеро приятелей отправились кататься в горах близ поселка Бердяуш в Усть-Катавском районе. Через несколько часов началась пурга, видимость снизилась практически до нуля, и один из мужчин отстал от группы и сбился с маршрута, а его снегоход увяз в снегу.

Чтобы привлечь внимание приятелей, южноуралец каждые 5-10 минут газовал, предварительно сняв глушитель со снегохода. Однако скоро машина перестала заводиться. Мужчине пришлось ночевать на месте.

«Со снегохода снял обе боковины, нарвал веток березовых, соорудил что- то типа защиты от ветра, под снегоходом прокопал небольшой (примерно с метр) тоннель для ног. Там и спал, – цитирует U24. экстремала. – Спал минут по 10-15. Отмерзало все тело, так как вся снаряга была сырой после катки и копки. Вставал, разминался, прыгал (шевелился) чтоб завести мотор. Ночью прорисовывал в голове маршрут».

С утра мужчина по грудь в снегу преодолел 2 километра и наткнулся на товарищей, которые уже вели ему на помощь местных жителей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.01.17

Жители Коркино и Розы могут остаться без воды из-за аварии на водоводе. / Ученые заявили об опасности молочных коктейлей. / 26 января ожидаются следующие события – Челябинск.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter