Папа, сестренка и я – криминальная семья. Кинопятница РИА «Новый День»

Публикации за 27.01.17

В грядущие выходные челябинцы смогут развлечь себя межгалактическим вторжением, анимационным балетом и «ограблением века».

Молчание

26 января в российский прокат вышла религиозно-историческая драма оскароносного режиссера Мартина Скорсезе.

Действие картины разворачивается в XVII веке. Два священника-иезуита отправляются в Страну восходящего солнца, чтобы разыскать своего наставника, по слухам, отрекшегося от христианства и принявшего буддизм. В это время в стране правит могущественный сёгунат Токугава. Дабы избавиться от чужеверцев, власти запрещают католицизм и устраивают гонения на японских христиан. Герои драмы становятся свидетелями жестоких пыток, а вскоре и сами попадают в лапы инквизиции.

Преждевременное восхищение стойкостью духа японских мучеников сменяется глубокими сомнениями проповедников в истинности христианской религии. Священники все чаще задаются вопросом, почему Бог молчит, в то время как его дети страдают.

«Молчание» – второй фильм, снятый по мотивам одноименного романа японского писателя-католика Сюсаку Эндо, основанного на реальных событиях. Первая картина вышла на экраны спустя 5 лет после публикации книги – в 1971 году.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=OE37Rxm_6bQ&rel=0">Video</a> По мнению критиков, при всем историзме и драматизме сюжета, режиссеру удалось снять поистине монументальное кино.

При этом повествование не отличается динамичностью: религиозно-философские баталии двух противоборствующих культур Скорсезе преподносит в неспешной манере – словно исповедь, без лишних звуков, на фоне удивительно красивых пейзажей.

Притяжение

В Чертаново потерпел крушение неопознанный летающий объект. Гигантский космический корабль обрушился на жилые постройки. Территория оцеплена, в столице объявлено военное положение, началась массовая эвакуация выживших горожан.

Однако далеко не все москвичи согласились покинуть город. Пока специальная комиссия министерства обороны пытается наладить контакт с инопланетным разумом, чертановская молодежь бросается в бой с иноземными захватчиками.

Новая картина Федора Бондарчука стала четвертым в истории российского кинематографа фильмом, снятым в «привилегированном» формате IMAX 3D. «Притяжение» хвалят за операторскую работу, отличную графику и сравнимые с голливудскими экшн-сцены. Правда, содержательная сторона фильма значительно уступает зарубежным аналогам.

По мнению зрителей, основная проблема отечественного блокбастера кроется в предельной вульгаризации российской действительности. Молодое поколение москвичей представлено гоповатыми героями анекдотов 10-летней давности. По непонятным причинам, создатели фильма решили, что в Чертаново живут лишь парни и девушки образца 90-ых годов, изъясняющиеся на «конкретном» жаргоне, путающие шекспировских героев с марками машин и готовые пойти убивать инопланетян, увидев пару лозунгов в соцсетях.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SXVGZHO62NA&rel=0">Video</a> Кстати, главные роли в «Притяжении» исполнили Олег Меньшиков и Сергей Гармаш, молодых персонажей сыграли Ирина Старшенбаум, Александр Петров и Риналь Мухаметов.

На данный момент фантастической драмой заинтересовались кинопрокатчики 40 стран мира. Это, как отметил продюсер фильма Дмитрий Рудковский, позволило окупить амбициозный проект стоимостью 380 миллионов рублей еще до его выхода на экраны. В ближайшем будущем «Притяжение» покажут в кинотеатрах Германии, Франции, Великобритании, Италии, КНР, Японии, Въетнама, Тайвани, Малайзии и других уголках планеты, за исключением североамериканского континента.

Балерина

26 января в российский прокат вышел первый полнометражный анимационный фильм об искусстве балета – совместный проект Канады и Франции.

События мультфильма переносят зрителя в Париж 1879 года. С младенчества мечтающая о балетных подмостках Фелис сбегает из сиротского приюта в столицу, где выдав себя за юную богачку, попадает в балетную школу. Извечная тема – бороться за мечту и не сдаваться, придется по нраву неискушенным зрителям, преимущественно, маленьким девочкам. На мальчишек мультфильм не рассчитан: здесь нет фантастических приключений, герои не спасают и не захватывают мир, а днями и ночами упорно трудятся за балетным станком. Вероятно, авторы пытаются преподать детям житейский урок: одного желания освоить профессию танцора недостаточно, балет – это школа жизни, где каждое па дается потом и кровью.

Хотя мультфильми наполнен искрометным юмором, некоторые персонажи, по мнению критиков, откровенно раздражают публику своей неоригинальностью. Не в восторге зрители и от музыкального сопровождения картины. Для мультфильма о классическом танце в «Балерине» чересчур много попсовых композиций.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5nAOqT5NI2U&rel=0">Video</a> Еще одним недостатком картины стали исторические ляпов: в конце XIX века героиня расхаживает по Парижу в джинсовых шортах, а строительство Эйфелевой башни в мультфильме затягивается до первой постановки «Щелкунчика».

Среди достоинств французской анимации стоит отметить качественную графику, мастерски передавшую атмосферу старого Парижа и изобразившую всю грациозность балетного танца.

Семейное ограбление

Еще одна кинопремьера последней недели января – фарсовая комедия с Жаном Рено в роли вора, лжеца и отца.

В центре фильма – две незнакомые друг другу девушки. Анжела – аутичная программистка, живущая с матерью, Анжелика – наглая карманная воровка, промышляющая в отелях на Лазурном берегу. Непохожих героинь связывает общий отец Патрик – отпетый мошенник мирового масштаба. Прославленный вор уговаривает сводных сестер помочь ему провернуть одно дельце на 15 миллионов – выкрасть скрипку Страдивари у обманувшего его подельника.

И все бы ничего, только гениальный план афериста трещит по швам: жертва махинации влюбляется в грабительницу, сестры на дух не переносят друг друга, а заодно презирают некогда бросившего их отца.

Тривиальный сюжет и отсутствие тонкого французского юмора ставит под сомнение интерес зрителей к новой картине режиссера Паскаля Бурдьо. По мнению киноведов, идея воссоединения родственных душ путем совместного преодоления трудностей в фильме выглядит фарсом.

Криминальных сцен в ленте также немного, как и удачных шуток. Вся комичность ситуации сводится лишь к эмоциональным ужимкам и неуклюжести главных героинь, а также к их истеричным реакциям на действия папаши.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-jiQKcl5p-I&rel=0">Video</a> Хоть как-то украсить фильм актерской игрой не получилось даже у героя нашумевших боевиков и триллеров – Жана Рено.

Роль отца Патрика в «Семейном ограблении» с трудом можно назвать главной. Если поначалу мошенник активно принимает участие в придуманной им же самим операции, то ближе к финалу все чаще скрывается за кадром, уступая место в нелегком ремесле дочуркам.

Челябинск, Римма Султанова

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