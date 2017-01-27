Мегагороскоп: мобильный портрет нестареющих Водолеев

Публикации за 27.01.17

Компания «Мегафон» составила мобильный гороскоп для Водолеев.

Любопытно, что сегодня абонентами оператора являются почти 2 тысячи 500 «возрастных» абонентов, родившихся под этим знаком. Мобильную активность представителей воздушного Знака в любом возрасте подтверждают и специалисты оператора, которые составили очередной мегагороскоп.

«Не первый месяц при формировании астрологических трендов для уральцев, мы выясняем интересный факт: самые продвинутые и качающие наши абоненты всех знаков Зодиака живут в Республике Удмуртии. Именно они скачивают большую долю интернет-трафика «Мегафона» – в среднем от 2,7 до 4 Гб в месяц на одного пользователя. Кроме того, впервые за всю историю мегагороскопа отпускные тренды сместились в пользу стран дальнего зарубежья. Абоненты-Водолеи оказались самыми активными путешественниками», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «Мегафон» на Урале Сергей Алферов.

Другие нестандартные тренды, свойственные уральским Водолеям:

Челябинск, Лилия Грамберг

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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