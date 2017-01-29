Учёные обещают человеку бессмертие уже в XXI веке

Публикации за 29.01.17

Ученые заявили, что человек сможет достичь бессмертия уже в текущем столетии. Это способствует успешное развитие медицины и биологии, использование стволовых клеток и так далее.

«Результаты новейших исследований и открытий говорят о том, что первые бессмертные люди могут теоретически появиться уже в этом веке, – заявил перуанский профессор Сантос Брузо на международном геронтологическом симпозиуме в Каире. – Еще сто лет назад современные технологии вызвали бы страх у жителей планеты».

Напомним, ученые заявили, что разгадали секрет бессмертия, еще 2 года назад: в Стэнфордском университете научились безопасно наращивать концевые участки хромосом – теломеры, выполняющие в организме защитную функцию и отвечающие за процесс старения человека.

Согласно разработанной технологии, в культуру человеческих клеток вводится модифицированная РНК, что повышает активность теломеразы на 1-2 дня. За это время теломераза активно удлиняет теломеры, после чего запрограммированная РНК полностью распадается, удлиняя человеческую жизнь на много лет.

Однако вряд ли достижения в этой сфере станут доступны большинству жителей планеты: эксперты уже заявили, что бессмертие может привести к очень серьезным проблемам: Земля окажется перенаселенной, что приведет к уничтожению необходимых для жизни ресурсов. Это, в свою очередь, и убьет человечество.

Да и сам профессор Брузо скептически относится к бессмертию: «Люди морально устают жить, – отмечает геронтолог. – Бесконечное продление существования человека – есть самое изощренное насилие над личностью».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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