В челябинском СИЗО нашли труп осужденного

Публикации за 30.01.17

В челябинском СИЗО нашли повешенным мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп нашли в одной из камер следственного изолятора №3. Инцидент произошел еще 17 января. ГУФСИН по Челябинской области происшествие не комментирует. Погибший осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Челябинск, Павел Зварзин

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