NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 30.01.17

В челябинском СИЗО нашли труп осужденного

В челябинском СИЗО нашли труп осужденного

В челябинском СИЗО нашли повешенным мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», труп нашли в одной из камер следственного изолятора №3. Инцидент произошел еще 17 января. ГУФСИН по Челябинской области происшествие не комментирует. Погибший осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.01.17

Кадровый вопрос: чахлая южноуральская «дубрава». Авторская колонка Элеоноры Шниперсон. / 30 января ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске трамвай протаранил легковушку.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter