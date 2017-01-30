ММК отгрузил рекордный объем оцинкованного металлопроката

Публикации за 30.01.17

В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил потребителям 1 млн 135,5 тыс. тонн товарного оцинкованного металлопроката, что является наивысшим показателем в истории предприятия.

Предыдущий рекорд – 1 115,7 тыс. тонн – был достигнут на ММК по итогам 2014 года.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в течение последних 15 лет ММК последовательно наращивает выпуск оцинкованного металлопроката. В 2002 и 2008 гг. введены в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в цехе покрытий. В 2012 году вошла в строй вторая очередь комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11, в составе которой – АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига и горячего цинкования. В настоящее время в ЛПЦ-11 ведется строительство еще одного агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год, запуск которого запланирован на июль 2017 года.

Развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает целям ОАО «ММК» на увеличение выпуска продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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